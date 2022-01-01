Поиск объектов

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31 дек. - 02 янв
|№ лота
|Шоссе
|Расстояние
от МКАД
|Кол-во
человек
|Цена за сутки
пн-чт
|Цена за сутки
пт-вс
|Цена за двое
суток пт-вс
|Цена за НГ
31 дек. - 02 янв
|
№ 53
|Горьковское
|30
|8
|8000
|15000
|100000
|
№ 52
|Горьковское
|30
|20
|8000
|15000
|
№ 22
|Щелковское
|25
|20
|10000
|40000
|
№ 40
|Волоколамское
|55
|35
|10000
|20000
|35000
|
№ 51
|Горьковское
|30
|15
|10000
|20000
|150000
|
№ 111
|Волоколамское
|40
|15
|12000
|28000
|48000
|160000
|
№ 31
|Щелковское
|0,5
|12000
|30000
|45000
|
№ 42
|Рублево-Успенское
|20
|30
|12000
|30000
|45000
|180000
|
№ 49
|Щелковское
|7
|21
|12000
|25000
|180 000
|
№ 77
|Варшавское
|25
|20
|13000
|30000
|45000
|150000
|
№ 8
|Новорязанское
|19
|18
|13000
|25000
|35000
|100000
|
№ 6
|Дмитровское
|35
|20
|14000
|25000
|45000
|
№ 5
|Ленинградское
|14
|25
|15000
|30000
|50000
|
№ 7
|Новорижское
|50
|50
|25000
|60000
|230000
|
№ 3
|Варшавское
|25
|35
|18000
|35000
|50000
|190000
|
№ 4
|Горьковское
|24
|20
|18000
|38000
|53000
|
№ 10
|Щелковское
|7
|40
|20000
|40000
|60000
|20000
|
№ 11
|Варшавское
|3
|90
|30000
|70000
|90000
|300000
|
№ 19
|Калужское
|20
|20
|20000
|45000
|70000
|225000
|
№ 45
|Рублево-Успенское
|20
|15
|20000
|65000
|
№ 39
|Щелковское
|24
|15
|20000
|73000
|
№ 9
|Варшавское
|5
|150
|45000
|120000
|150000
|400000
|
№ 21
|Киевское
|35
|30000
|170000
|
№ 50
|Щелковское
|25
|70
|35000
|150000
|
№ 2
|Минское
|18
|40
|18000
|35000
|55000
|230000
|
№ 17
|Новорязанское
|20
|20
|40000
|130000
|150000
|450000