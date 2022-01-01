Поиск объектов

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пт-вс		 Цена за двое
суток пт-вс		Цена за НГ
31 дек. - 02 янв
№ 53
Сдается коттедж с баней на дровах, 		Горьковское 30 8 8000 15000 100000
№ 52
Сдается коттедж с баней и бассейном в 30 		Горьковское 30 20 8000 15000
№ 22
Сдается коттедж комплекс Изумрудный 		Щелковское 25 20 10000 40000
№ 40
Сдается коттедж в Рубцово 		Волоколамское 55 35 10000 20000 35000
№ 51
Сдается коттедж рядом с озером в 30 км 		Горьковское 30 15 10000 20000 150000
№ 111
Сдается коттедж рядом с озером, речкой, 		Волоколамское 40 15 12000 28000 48000 160000
№ 31
Сдаю коттедж в Абрамцево 		Щелковское 0,5 12000 30000 45000
№ 42
Сдается дом в деревне Молоденово 		Рублево-Успенское 20 30 12000 30000 45000 180000
№ 49
Сдается коттедж с финской сауной 		Щелковское 7 21 12000 25000 180 000
№ 77
Сдается коттедж на Варшавском ш. от 		Варшавское 25 20 13000 30000 45000 150000
№ 8
Сдается в аренду на сутки коттедж на 18 		Новорязанское 19 18 13000 25000 35000 100000
№ 6
Сдаю 2 дома в деревне Дубровки 		Дмитровское 35 20 14000 25000 45000
№ 5
Коттедж на Ленинградском ш. от 		Ленинградское 14 25 15000 30000 50000
№ 7
Сдается коттедж на Истре на 50 человек 		Новорижское 50 50 25000 60000 230000
№ 3
Сдается особняк в Подольске на 35 		Варшавское 25 35 18000 35000 50000 190000
№ 4
Сдаю коттедж в деревне Березовый мостик 		Горьковское 24 20 18000 38000 53000
№ 10
Сдается коттедж на 40 человек 		Щелковское 7 40 20000 40000 60000 20000
№ 11
Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 		Варшавское 3 90 30000 70000 90000 300000
№ 19
Сдается коттедж пос. Озерный 		Калужское 20 20 20000 45000 70000 225000
№ 45
Сдаю два дома в Подмосковье в поселке 		Рублево-Успенское 20 15 20000 65000
№ 39
Сдается коттедж в Подмосковье поселок 		Щелковское 24 15 20000 73000
№ 9
Сдается коттедж для свадеб на 150 		Варшавское 5 150 45000 120000 150000 400000
№ 21
Сдаю особняк в дер. Новоглаголево 		Киевское 35 30000 170000
№ 50
Сдается Загородный комплекс для 		Щелковское 25 70 35000 150000
№ 2
Сдается коттедж для свадьбы 		Минское 18 40 18000 35000 55000 230000
№ 17
Сдается особняк SAFARI CLUB 		Новорязанское 20 20 40000 130000 150000 450000
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