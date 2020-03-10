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Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.

  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
  • Описание
  • Отзывы
Номер объекта: 11

Сдается коттедж для свадьбы под ключ, банкетов, вечеринок и корпоративов.

Сдается от собственника богатый  четырехэтажный особняк с прекрасным  ремонтом и облицовкой из натурального камня. Общая площадь дома составляет 1000 кв.м.
К коттеджу можно подъехать с трех направлений: Каширского, Варшавского и Симферопольского шоссе. В 3 км от МКАД, в деревне Жабкино.

Восхитительное  место для празднования и проведения  свадеб, банкетов и праздников.

Дом окружен  лесом, вблизи большое озеро.

  • На первом этаже расположен зал для банкетов на 90 человек, общая площадь - 120 кв.м, танцевальный пол с аппаратурой для дискотеки и караоке. Кухня оснащена всем необходимым. Одна спальня с двумя санузлами.
  • На втором этаже находится шесть спаленных комнат с санузлом и санузел с джакузи.
  • На третьем этаже: зал для бильярда, для курения кальяна, комната для отдыха с прекрасным видом, санузел.
  • Бассейн находится на нулевом этаже. Размер бассейна 4х5 метра. Есть подсветка и подогрев воды, теплые полы на этаже. Любителям саун к услугам финская баня, душевая, санузел, комната для отдыха. 
  • На террасе вокруг дома есть веранда с мебелью и местом для шашлыка. Парковка рассчитана на 12 машин.


Особняк располагает 8 спальнями и 40 спальными местами.

К вашим услугам проведение банкетов, свадеб под ключ, с прекрасным выбором блюд. Также за дополнительную цену постельные и банные принадлежности.

Здесь могут легко разместиться от 40 до 90  человек.

Цена указана до 30 чел.

  • Одни сутки в будние дни  - 20.000 рублей;
  • Один выходной день - 70.000 рублей;
  • Два выходных дня - 90.000 рублей;
  • На Новый год 31.12.15-2.01.16 снять коттедж - 300.000 рублей.

Еще  свободен, торопитесь!

тел.8-967-244-79-54

Отзывы

10.03.2020
Отменно отдохнули,благодарю. Давно подумывали о бильярдном турнире с близкими, а тут как раз,нашли ваш коттедж. Все услуги по доставке еды в коттедж и праздничному украшению согласно договоренности были оказаны. Будем рекомендовать!

Юрий

12.09.2019
Отличный коттедж, сервис и за скидку отдельное спасибо! Как раз уложились в премию :) Коллеги тоже с нашей подачи планируют заехать к вам отдохнуть, Отдых на природе, с сауной, да у камина это что-то!

Антон

09.04.2018
Ребята, спасибо! Отлично отдохнули! Друзья строят планы на возвращение :) Мы их поддерживаем. И за корректный сервис отдельное спасибо!

Юля

03.11.2015
Арендовали этот классный коттедж на свадьбу дочки. Хозяева молодцы! Не подвели, праздник удался. Мечтаем встретит Новый Год вновь всем вместе в большой компании, ждем вариантов.

Инга



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Расположение


  • Район: Юг
  • Удаление от МКАД, км: 3
  • Шоссе: Варшавское

Условия аренды


  • Макимальное количество отдыхающих: 90
  • Цена за сутки в будни: 30000 руб.
  • Цена за сутки в выходные: 70000 руб.
  • Цена за выходные (пятн.-воскр.): 90000 руб.
  • Цена за Новый Год (31 дек. - 02 янв.): 300000 руб.

В наличии


  • Баня или сауна: есть
  • Бассейн или купель: есть
  • Бильярд: есть
  • Камин: есть
  • Настольный теннис: есть
  • Мангал или Барбекю: есть
  • Беседка: есть

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