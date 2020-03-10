Сдается коттедж для свадеб, банкетов на 40-90 чел.
Сдается коттедж для свадьбы под ключ, банкетов, вечеринок и корпоративов.
Сдается от собственника богатый четырехэтажный особняк с прекрасным ремонтом и облицовкой из натурального камня. Общая площадь дома составляет 1000 кв.м.
К коттеджу можно подъехать с трех направлений: Каширского, Варшавского и Симферопольского шоссе. В 3 км от МКАД, в деревне Жабкино.
Восхитительное место для празднования и проведения свадеб, банкетов и праздников.
Дом окружен лесом, вблизи большое озеро.
- На первом этаже расположен зал для банкетов на 90 человек, общая площадь - 120 кв.м, танцевальный пол с аппаратурой для дискотеки и караоке. Кухня оснащена всем необходимым. Одна спальня с двумя санузлами.
- На втором этаже находится шесть спаленных комнат с санузлом и санузел с джакузи.
- На третьем этаже: зал для бильярда, для курения кальяна, комната для отдыха с прекрасным видом, санузел.
- Бассейн находится на нулевом этаже. Размер бассейна 4х5 метра. Есть подсветка и подогрев воды, теплые полы на этаже. Любителям саун к услугам финская баня, душевая, санузел, комната для отдыха.
- На террасе вокруг дома есть веранда с мебелью и местом для шашлыка. Парковка рассчитана на 12 машин.
Особняк располагает 8 спальнями и 40 спальными местами.
К вашим услугам проведение банкетов, свадеб под ключ, с прекрасным выбором блюд. Также за дополнительную цену постельные и банные принадлежности.
Здесь могут легко разместиться от 40 до 90 человек.
Цена указана до 30 чел.
- Одни сутки в будние дни - 20.000 рублей;
- Один выходной день - 70.000 рублей;
- Два выходных дня - 90.000 рублей;
- На Новый год 31.12.15-2.01.16 снять коттедж - 300.000 рублей.
Еще свободен, торопитесь!
тел.8-967-244-79-54
Отзывы
10.03.2020
Отменно отдохнули,благодарю. Давно подумывали о бильярдном турнире с близкими, а тут как раз,нашли ваш коттедж. Все услуги по доставке еды в коттедж и праздничному украшению согласно договоренности были оказаны. Будем рекомендовать!
Юрий
12.09.2019
Отличный коттедж, сервис и за скидку отдельное спасибо! Как раз уложились в премию :) Коллеги тоже с нашей подачи планируют заехать к вам отдохнуть, Отдых на природе, с сауной, да у камина это что-то!
Антон
09.04.2018
Ребята, спасибо! Отлично отдохнули! Друзья строят планы на возвращение :) Мы их поддерживаем. И за корректный сервис отдельное спасибо!
Юля
03.11.2015
Арендовали этот классный коттедж на свадьбу дочки. Хозяева молодцы! Не подвели, праздник удался. Мечтаем встретит Новый Год вновь всем вместе в большой компании, ждем вариантов.
Инга
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Расположение
- Район: Юг
- Удаление от МКАД, км: 3
- Шоссе: Варшавское
Условия аренды
- Макимальное количество отдыхающих: 90
- Цена за сутки в будни: 30000 руб.
- Цена за сутки в выходные: 70000 руб.
- Цена за выходные (пятн.-воскр.): 90000 руб.
- Цена за Новый Год (31 дек. - 02 янв.): 300000 руб.
В наличии
- Баня или сауна: есть
- Бассейн или купель: есть
- Бильярд: есть
- Камин: есть
- Настольный теннис: есть
- Мангал или Барбекю: есть
- Беседка: есть
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