Сдается коттедж для свадьбы под ключ, банкетов, вечеринок и корпоративов.

Сдается от собственника богатый четырехэтажный особняк с прекрасным ремонтом и облицовкой из натурального камня. Общая площадь дома составляет 1000 кв.м.

К коттеджу можно подъехать с трех направлений: Каширского, Варшавского и Симферопольского шоссе. В 3 км от МКАД, в деревне Жабкино.



Восхитительное место для празднования и проведения свадеб, банкетов и праздников.

Дом окружен лесом, вблизи большое озеро.





На первом этаже расположен зал для банкетов на 90 человек, общая площадь - 120 кв.м, танцевальный пол с аппаратурой для дискотеки и караоке. Кухня оснащена всем необходимым. Одна спальня с двумя санузлами.

На втором этаже находится шесть спаленных комнат с санузлом и санузел с джакузи.

На третьем этаже: зал для бильярда, для курения кальяна, комната для отдыха с прекрасным видом, санузел.

Бассейн находится на нулевом этаже. Размер бассейна 4х5 метра. Есть подсветка и подогрев воды, теплые полы на этаже. Любителям саун к услугам финская баня, душевая, санузел, комната для отдыха.

На террасе вокруг дома есть веранда с мебелью и местом для шашлыка. Парковка рассчитана на 12 машин.



Особняк располагает 8 спальнями и 40 спальными местами.



К вашим услугам проведение банкетов, свадеб под ключ, с прекрасным выбором блюд. Также за дополнительную цену постельные и банные принадлежности.



Здесь могут легко разместиться от 40 до 90 человек.



Цена указана до 30 чел.

Одни сутки в будние дни - 20.000 рублей;

Один выходной день - 70.000 рублей;

Два выходных дня - 90.000 рублей;

На Новый год 31.12.15-2.01.16 снять коттедж - 300.000 рублей.

Еще свободен, торопитесь!



тел.8-967-244-79-54



